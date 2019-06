Trois questions à... Jean Werlen et le logement des jeunes

Implantée à Strasbourg et Haguenau, Amitel accueille chaque année plus de 200 jeunes de nationalités différentes avec un défi, leur fournir un logement à durée variable et à loyer modique.

Une réponse face aux difficultés de plus en plus croissante que rencontrent les étudiants ou jeunes travailleurs dans leur accès au logement.

Jean Werlen, président de l'association, revient sur cette question de l'accessibilité au logement.

Pour fêter les 100 ans d'Amitel, une century party est organisée les samedi 15 (dès 10h) et dimanche 16 juin (dès 11h), salle de la bourse à Strasbourg.

Au programme, tables rondes, débats, disco soupe, blind test et jeu concours.