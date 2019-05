Trottinette électrique, gyropode et hoverboard bientôt interdits de trottoir !

Depuis quelques mois, les trottinettes électriques se multiplient en centre-ville. Roulant souvent sur les trottoirs, elles causent de plus en plus d'accidents, tant et si bien que le gouvernement a édicté de nouvelles règles pour ces engins motorisés. Elles devraient s'appliquer dès septembre 2019. Vitesse maximale, port du casque, interdiction de trottoir... Martine Benoist, coordinatrice sécurité routière à la préfecture de Maine-et-Loire, nous détaille ces nouvelles règles.