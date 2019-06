Ultra marin : 15 e édition de ce trail autour du golfe du Morbihan

Se surpasser pour dépasser ses limites physiques et mentales ou se surpasser pour une cause, c'est ce qui motivent les 8000 coureurs inscrits à l'Ultra Marin organisé fin juin. 8 courses y sont organisées dont la plus longue qui se déroule de jour comme de nuit : 177 km sur l'une des plus belles baie du monde, le golfe du morbihan.