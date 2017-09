un agriculteur "tout terrain "

C'est parce que Daniel Prieur est avant tout un homme de terrain et de convictions que cet agriculteur du haut Doubs a su tracer son sillon dans le syndicalisme agricole local et français.

Daniel Prieur nous parle de sa vie " à trois casquettes" des enjeux de l'agriculture,de sa relation avec les ministres et de sa vision du syndicalisme et de la pofession agricole.