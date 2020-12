Un air de mélodie du bonheur

Ils sont huit : six enfants de 8 à 22 ans et leurs parents, ils sont versaillais, catholiques, ils sont classiques et ont de gentilles têtes de boys scout et ils chantent a capella des chants sacrés. Tout pour remplir les clichés honnis par certains. Et pourtant, cette famille a gagné la semaine dernière la finale d’une des émissions phares de la télévision par une prestation magnifique, alliant le beau, le bon et le sacré !