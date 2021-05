"Un amour retrouvé" le nouveau roman de Véronique de Bure

Un clafoutis aux tomates cerises : Le plus joli roman sur le grand âge qui soit, traite sans fard du temps qui passe et dresse le portrait d'une femme qui nous donne envie de vieillir :

Au soir de sa vie, Jeanne, quatre-vingt-dix ans, décide d'écrire son journal intime.... elle consigne ses humeurs, ses souvenirs, sa petite vie de Parisienne exilée depuis plus de soixante ans dans l'Allier, dans sa maison posée au milieu des prés... La liberté de vie et de ton est l'un des privilèges du très grand âge... regarder pousser ses fleurs, boire du vin blanc avec ses amies, s'amuser des mésaventures de Fernand et Marcelle, le couple haut en couleurs de la ferme d'à côté, accueillir ses petits-enfants, remplir son congélateur de petits choux au fromage, déplier un transat pour se perdre dans les étoiles en espérant les voir toujours à la saison prochaine.

Je ne considère pas que l’âge soit un sujet douloureux. Je le connais bien, toutes les amies de ma mère dont je suis très proche ont entre 80 et 100 ans.Je souhaitais parler de ces femmes qui ont une belle et vraie vie, et dont on ne parle quasiment jamais. On a peur de l’aborder alors que c’est un moment de l’existence à découvrir.

Un amour retrouvé :

" Il m'arrive une drôle d'histoire... " C'est par ces mots que Véronique est accueillie cette nuit-là par sa mère, soixante-treize ans. Et c'est vrai que c'en est une, drôle d'histoire, celle de la réapparition d'un premier amour, premier chagrin aussi, dont elle était sans nouvelles depuis plus de cinquante ans. Très vite va reprendre une cour à l'ancienne, faite de visites, de billets doux, de retrouvailles émues et de mains qui s'effleurent. Comment vit-on l'amour retrouvé à l'âge des tables de bridge et du temps qui s'étire ? Et comment, lorsqu'on est la seule fille de la fratrie et que l'on peine encore à faire le deuil d'un père trop tôt disparu, accepter l'intrusion de l'homme du passé et la liberté nouvelle d'une mère qui nous échappe ?