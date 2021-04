En Touraine, il existe Le Drive du Bon Sens, un drive zéro déchet et c'est le seul de ce type dans la région Centre Val-de-Loire. Reportage un an après son ouverture.

C'est une pratique qui prend de plus en plus d'ampleur : le zéro déchet ! Et ça commence dans le caddie.

A Chambray-lès-Tours, un drive permet de faire ses courses sans déchet, c'est Le drive du bon sens. Rcf Touraine avait rencontré sa co-fondatrice Cécile Auclair, lors de son ouverture juste avant le premier confinement en mars 2020. Alors, qu'est devenu Le drive du bon sens un an après ? Reportage !