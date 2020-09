Un athlète de haut niveau nous fait Grandir Ensemble

Solenne Duthoit reçoit dans l’émission Grandir Ensemble ce mercredi de rentrée Yosi, athlète de haut niveau en course à pied, champion de France de semi Marathon en 2015 et conseiller en course à pied, basé à Tours.

Son mantra, tout le monde peut courir et il souhaite être au plus proche des joggers du quotidien. Il nous livre quelques conseils pour Grandir Ensemble...