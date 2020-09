'Un autre regard sur le cancer'

Charlotte Ducout a rencontré le Dr Christelle Besnard-Charvet, qui est à l'origine du Centre Ressource après cancer de Lyon*. En tant que gynécologue et chirurgien, elle a opéré de nombreuses femmes touchées par un cancer du sein ou un cancer gynécologique. En tant que médecin homéopathe, elle souhaitait pouvoir aller plus loin et proposer un accompagnement complet aux personnes touchées par un cancer ainsi qu'à leurs proches.

Avec l'ouverture du Centre Ressource de Lyon en juin 2019 c'est chose faite. Ici les professionnels de santé interviennent bénévolement. Ils proposent des activités, individuelles ou collectives, visant au bien-être des bénéficiaires, avec une attention toute particulière accordée aux aspects psychologiques, physiologiques, et sociaux mis en jeu lors de l'avènement d'un cancer dans une famille.

Le Dr Besnard-Charvet est convaincue de l'importance de travailler sur les facteurs de risque environnementaux pour éviter que les cancers ne récidivent. En tant que présidente du Centre Ressource, elle a décidé d'engager l'association dans une démarche éco-responsable, et a fait appel pour cela au Comité de Développement Durable en Santé.



*Pour en savoir plus sur le Centre Ressource de Lyon: www.centre-ressource-lyon.org

Contact: 04 78 36 75 64 ou contact@centre-ressource-lyon.org

Pour en savoir plus sur les 6 autres centres de la Fédération Ressource en France : www.federation-ressource.org