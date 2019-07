Un autre regard sur le dopage

L'ouvrage en référence propose une approche pluridisciplinaire inédite sur le dopage. Près d'une trentaine d'auteurs vous livrent des pistes de réflexion organisées en quatre temps : le mariage forcé entre dopage et performance ; les liaisons dangereuses entre dopage et santé ; le rapport du dopage à la loi et à la morale ; l'éthique d'intervention en prévention du dopage. Le lecteur dispose ainsi d'éléments de réflexion lui permettant d'élargir son champ de vision par rapport aux propos habituels tenus sur le dopage. Les analyses critiques, les regards croisés, les études de cas et les applications pratiques proposés l'invitent à s'interroger pour comprendre plus finement les faits de dopage et les principes de prévention.