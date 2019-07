un bénévolat mérite t'il reconnaissance ?

Nous entendons régulièrement que le bénévolat c'est la symbolique de la générosité, du don de soi, d'un altruisme.

Oui c'est vrai lorsque l'on regarde la définition du bénévolat et de l'altruisme on retrouve le fait de poser des actes d'engagement désintéressés.



Mais est-ce possible d'être une personne totalement désintéressée et donc de ne pas attendre de la reconnaissance ?