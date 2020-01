Un bonjour chacun à sa façon - Sylvie et Benoît

C'est aujourd'hui Benoît qui va évoquer, entouré de Sylvie Pigé et de jeunes filles et garçons, la Trisomie 21. Il va nous raconter là sa vie, entouré de ces porteurs d'un chromosome en +. Il va nous décrire leur univers, leur autre dimension et son dialogue, si différent mais si enrichissant avec eux, jour après jour. Benôit est entouré de Sylvie, Clémence, Foucauld, Alban et Augustin.