Thématique émission : Un Challenge pour l’Emploi



Invité : Alexandre BOULLIUNG du CREPI Touraine

Face aux difficultés rencontrées par de nombreux Tourangeaux en recherche d’emploi, le CREPI Touraine, Club Régional d’Entreprise Partenaire de l’Insertion, implanté à Saint-Avertin, se mobilise pour accompagner les personnes dans leurs démarches et les mettre en relation avec des entreprises locales.



L’action collective « Un Challenge pour l’Emploi » organisée du 15 février au 19 mars 2021 s’adresse aux chercheurs d’emploi ayant un projet professionnel défini, qui souhaitent bénéficier de conseils et avoir le regard de recruteurs, afin de dynamiser leur recherche d’emploi.



Nombre de places limité à 30.



Pré-requis : être proactif dans ses recherches et pouvoir se rendre disponible 3 à 4 demi-journées par semaine.



Contact : Valérie Bonneau / 06.67.91.85.60



valerie.bonneau@crepi-touraine.com