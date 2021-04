Un choix de vie plus authentique au Château d'Argy

Ils ont abandonné leur vie confortable à Paris pour s'installer en pleine nature, au Château d'Argy, et vivre plus en harmonie avec la nature et les hommes.



Alexia et Thomas ont choisi de s'installer il y a un an dans ce petit village près de Buzançais pour faire de ce château sans cesse à rénover, un lieu de formation à la communication non violente, à la permaculture, où des hommes et femmes de tout milieux sociaux se côtoient.



Il reviennent sur cette expérience éprouvante, mais enrichissante, au micro de Pascal Petit dans "Commune Planète".