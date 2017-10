Un clip vidéo choc réalisé localement pour lâcher les écrans

Le téléphone c'est dangereux au volant et quand on est piéton. Pour le rappeler un clip choc est diffusé dans les cinémas tourangeaux.

Etre une métropole ça vous gagne et pas que pour la grande ville. Une étude de l'Insee démontre que les voisins de Tours en profitent aussi.

Depuis 37 ans les éditions Terre Vivante publient un agenda du jardinier bio, pour l'édition 2018 c'est un tourangeau qui a écrit le livre.