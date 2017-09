Un concours de confiture à la tomate au festival de la tomate à la Bourdaisière

Comme chaque année le château de la Bourdaisière, connu pour son conservatoire de la tomate, organise le festival de la tomate et des saveurs. C'est ce weekend du 9 et 10 septembre. Pour nous en parler le directeur du château : Cyrille Brayé-Lécureuil. Et cette année une nouveauté : un concours de confiture à la tomate avec le champion du monde de la tomate qui donnera un cours particulier au vainqueur du concours.