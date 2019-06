Un menu qui nous fait faire un tour de France !

Des couleurs ensoleillées du sud de la France au notes sucrées et salées de la Bretagne, Jacqueline Sabbah nous propose de faire voyager nos papilles avec un menu "tour de France" ! A savourer avec votre rendez-vous "Saveurs d'Ici et d'Ailleurs" !



Menu :



Tian aux tomates et au chèvre

Gîte braisé au Genièvre

Far caramélisé