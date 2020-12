Une émission hebdomadaire de 60 minutes réalisée par Christophe à la technique et Franq au micro. Un autre monde est-il possible ? C’est ce que cette émission essaye de nous faire découvrir au travers de ses interviews, avec ses invités actifs dans différents domaines que sont la science, la technologie, le social, le culturel et même le philosophique. Quelques bons moments musicaux , choisis par nos intervenants agrémenteront nos propos. Découvrez chaque semaine un nouveau sujet qui nous parle concrètement de nos vies.