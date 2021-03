Un orfèvre talentueux et passionné : Louis-Guillaume Piéchaud

C’est à 16 ans que Louis-Guillaume Piéchaud rejoint l’atelier familial et se forme directement auprès de son père et de son grand-père. Il est le petit-fils du sculpteur Dominique Piéchaud, lequel fut élève de l’Académie des Beaux-Arts de Bordeaux et membre de la Casa de Velázquez. Dominique Piéchaud fonda l’atelier Les Tailleurs d’Images en 1950, créant alors un catalogue original de bijoux et d'articles religieux, largement inspiré par le Moyen-Age. Héritier de techniques ancestrales transmis par son père & son grand-père, Louis-Guillaume Piéchaud est aujourd’hui le garant d’un art traditionnel à la fois noble et authentique, perpétuant avec passion le savoir-faire familial où se marient la précision & la rigueur, où la minutie s'allie à la sensibilité artistique.



Les nombreuses opérations toutes réalisées à la main requiert une dextérité qui s’acquiert au fil des années. Toutes les personnes qui travaillent à la production ont été formées dans les ateliers Les Tailleurs d’images. Loin des produits de grande distribution sans âme ni personnalité, les ateliers proposent des articles tels que Bijoux religieux, croix murales, croix sur socles, médailles, pendentifs, chapelets, dizainiers, sont autant d’objets qui accompagnent au quotidien