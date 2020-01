Un petit truc en plus 2/5

Nous continuons notre reportage feuilleton de la semaine, sur le restaurant mulhousiens, "un petit truc en plus".



Ce restaurant offre l'occasion pour des porteurs de trisomie 21 de travailler en milieu ordinaire. Hier nous découvrions le portrait de Maxime, un jeune équipier porteur de trisomie 21. Et aujourd’hui, nous partons à la rencontre d’Aurélie, qui est la chef des cuisines du restaurant. Elle nous raconte la naissance du projet et son expérience en son sein. Un reportage signé Numa GASMI.