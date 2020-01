Un petit truc en plus 4/5

Cette semaine, pour notre reportage feuilleton, nous vous emmenons du cotés de Mulhouse, dans un restaurant pas comme les autres. Un petit truc en plus, c’est le nom de cet établissement c’est un restaurant qui offre L’opportunité pour des porteurs de trisomie 21 de travailler en milieu ordinaire, et de s’épanouir dans l’échange et la convivialité. Numa GASMI est parti passer une journée en leur compagnie, il nous ramène cinq tableaux à découvrir tout au long de la semaine pour mieux en apprendre sur le projet.