A l'annonce d'une maladie évolutive des yeux, Augustin, et son épouse Hermine, décident de réorienter leur vie, leur vie personnelle et professionnelle. Premier fruit de ce changement, l'Association "Un sens à ma vue". Au micro de Xavier de Solages, le couple raconte l'aventure dans laquelle il s'est lancé.



Augustin et Hermine répondaient aux questions de Xavier de Solages."Un sens à ma vue. L'aventure d'une famille face à la maladie" sera rediffusée demain à 11h30.