Un tango pour nos aînés ! - 5 janvier 2021 à 11:00

Le tango est ici bien plus qu'une danse. Dans cette série d'émissions vous allez suivre l'histoire d'un projet "La caravane de la mémoire", qui est né à l'abbaye de la Prée, et qui apporte musique, mouvement et tango aux aînés. Vous découvrirez comment la danse peut aider à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Une co-production : RCF - ABB Reportages. Si vous le souhaitez vous pouvez soutenir le projet sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank en cliquant ici.