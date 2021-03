Un tracteur pour les jeunes du Gaec des Abeilles paysannes

Grégoire et Nadir, 29 et 28 ans, se sont installés en Gaec à Vernoux en Vivarais en avril 2020 pour faire du maraîchage, de l’apiculture et de l’élevage de poules pondeuses. Le tout, en bio. Les deux amis ont besoin d'un coup de pouce pour acquérir un tracteur avec fourche.