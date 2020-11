Une alimentation plus saine et plus agréable pour tous

De nombreuses équipes de chercheurs de l’INRAE travaillent pour que l’alimentation devienne plus saine et plus durable. Petite incursion dans les travaux qui concernent les personnes âgées. Ces dernières ont des besoins en énergie et en protéines au moins aussi importants que les personnes plus jeunes et pourtant elles ont plus de mal à manger et souvent peu d’appétit. Mais plusieurs recherches ont montré qu’il faut conserver une dimension hédoniste aux repas pour leur donner envie de manger. Bouillies et potées sont donc à fuir au profit d’un vrai travail sur l’enrichissement des plats et sur leur texture agréable.