Une centenaire qui se porte à merveille

Nous le savons tous,on dénombre au fil des années de plus en plus de centenaires, dans notre monde des humains.C'est en soi une très bonne nouvelle,encore faut-il aborder cet âge canonique dans un état de santé convenable.



Mais il est un drôle de personnage,qui vient de fêter allègrement ses 100 ans d'existence.Je veux parler de" La vache qui rit",ce fromage fondu créé en avril 1921 à Lons le Saulnier et qui a depuis longtemps franchi nos frontières.