Une classe de 4ème présentent des correspondances de poilus

Les élèves d'une classe de 4ème du collège Honoré d'Urfé ont travaillé avec leurs professeurs d'Histoire et de Français à partir de la correspondance authentique d'une famille de Saint-Chamond. Louis est au front et pendant l'année 1918, il écrit tous les deux jours à son épouse Louise et à sa petite fille.

Déchiffrage et transcription des lettres, analyse des sentiments, entrainement à la lecture à haute voix, préparation d'une exposition au collège. Un très beau travail où profs et élèves ont mis tout leur coeur et leurs compétences.

Un numéro exceptionnel de " Fréquence jeunes" où chacun a su vaincre son trac au service d'un vrai devoir de mémoire.