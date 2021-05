Une cuisine équilibrée, mais gourmande

Les livres de cuisine sont de retour dans Déjeunette et popotte. Chef Graffiti et Brigitte Tessier de la Fnac du Mans qui cette semaine encore nous proposent une sélection qui met l'alimentation saine et équilbrée en avant. Avec pour commencer " Bols pour toute l'année. Du petit déjeuner au dîner ", un ouvrage collectif paru chez Mango. Au menu égalment, " Le grand livre de la plancha ", toujours aux éditions Mango. Et pour finir, " Croq'Kilos, Mes recettes minceur et gourmandes - Pâtisserie ".