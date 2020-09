Une cuisine pratique et décomplexée

Brigitte Tessier du rayon livres de cuisine de la Fnac du Mans, fait son grand retour sur les ondes de RCF Sarthe. Pour nous proposer une fois de de plus une sélection de livre de cuisine, qui devraient très certainement trouver leur place dans vos cuisine. Une sélection de livres de cuisine très orientée "fait maison".



Au menu du jour, le tome 2 de " Fait maison ", par Cyril Lignac, un livre paru aux éditions La Martinière. " En cuisine avec papa ", de Samuel et Nicolas, deux pères très investis auprès de leurs bouts de chou, qui nous offrent 50 recettes originales de petits déj' pleins de peps, un livre paru chez Albin Michel. Et pour finir, " 1 plat, 3 repas pour toute la famille ", un ouvrage trsè pratique paru aux éditions Larousse, pour cuisiner au quotidien pour toute la famille.