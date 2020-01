Une famille sibérienne

C’était en Sibérie en juillet dans la région de Tomsk. Nous tournions le documentaire « Le Secret du Tsar » Au fil du tournage, alors que nous filmions une procession de moines à l’extérieur du monastère de Tomsk, nous avions été particulièrement touchés par une belle jeune femme portant une enfant dans les bras et affichant une foi rayonnante au milieu du public.

On nous dit d’Angelina – c’était son prénom - qu’elle était extrèmement pauvre, qu’elle s’était mariée avec Alexei qui avait fait son service militaire en Tchétchènie et qu’ils avaient 4 enfants, et Ilia, un petit tchétchène handicapé qu’ils avaient adopté. On nous a raconté qu’Alexei était rentré brisé moralement des horreurs vécues et commises là-bas. Mais que la foi immense d’Angelina l’avait sauvé.