Une formation pour les futurs entrepreneurs avec la BGE à Saint-Amand-Montrond

Deux mois et demi de formation pour boucler un projet de création ou de reprise d'entreprise, c'est ce que propose la BGE à Saint-Amand-Montrond.



Commerces alimentaires, boutique de brocante et d'upcycling, restauration de mobilier... Les idées ne manquent pas. Grâce aux 300 heures de stage proposées chacun trouve les bons outils et la méthode.



Marc-Olivier Berton, formateur, nous explique tout au micro de Emeline Campo.