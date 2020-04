Une histoire d’œuf

Parlons un peu de la couleur des coquilles d’œufs. Car oui, c'est bien la poule qui fait sa couleur. Des poules, et plus globalement de toute la filière des œufs qui en cette période de crise sanitaire se mobilise pour répondre à la demande. La France, qui grâce à ces agriculteurs et autres professionnels de l'alimentation, ne risque pas de manquer d’œufs, comme nous l'explique aujourd'hui Yanne Boloh.