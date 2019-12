Les Maisons de Marthe et Marie sont des colocations solidaires qui mêlent des femmes enceintes en situation sociale, économique et familiale délicate et des jeunes femmes qui acceptent de vivre avec elles pour les accompagner dans leur grossesse. Un cadre fraternel pour accueillir sereinement des grossesses compliquées, grâce à l'engagement humanitaire de proximité de jeunes pros.

La Maison de Marthe et Marie de Lille cherche ses volontaires et a des besoins que vos dons peuvent couvrir.

https://www.martheetmarie.fr/