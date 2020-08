Une marque pour défendre l'emploi local

La marque « Produit en Anjou » est aujourd’hui affichée par près de 130 entreprises.

Découvrez cette semaine, le premier volet de l'interview de Bertrand Schaupp, à la fois entrepreneur et co-fondateur de la marque Produit en Anjou. Aujourd'hui, Bertrand Schaupp évoque l'origine de cette étiquette. Il s'agissait notamment de défendre l'emploi local, de favoriser les circuits-courts et la transparence. Bref de promouvoir une consommation qui a du sens.



A noter que Bertrand Schaupp dirige le cabinet d'assurance éponyme (25 salariés) et possède enfin la casquette de président du Medef Anjou.