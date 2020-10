Une naissance qui prends corps trés longtemps avant

La semaine dernière, nous somes rentrés dans l'univers d'une famille pas comme les autres. Et aujourd'hui, si l'on revenait quelques années en arrière, le jour où tout a changé ? Sylvie Pigé nous conte sa vie de mère, la mère d'un petit Augustin, boule de douceur mais aussi de méfiance. Et comme on le comprends... et c'est Augustin qui prête sa voix... à Augustin !