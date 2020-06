Une nuit avec le Samu Social de Lyon

Vous avez peut-être déjà aperçu leur camionnette cabossée arpentant les rues…

Jour et nuit, les équipes du Samu social vont à la rencontre des personnes qui vivent dehors.

Leur rôle est d'apporter une aide immédiate que se soit une couverture, un soin ou un hébergement d'urgence. Et sur le long terme, c'est de créer un lien pour accompagner ses personnes dans leurs démarches administratives, vers l'accès aux soins ou vers le retour au logement.

A Lyon, le Samu Social est géré par l'association Alynea et compte une dizaine de salariés.

Une nuit, Lucie Baverel les a suivis dans les rues de Lyon. Reportage.