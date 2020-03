Une participation au Rallye des Gazelles écologique solidaire et pédagogique!!!

Dans un an l'équipage "Femmes pour Demain" participera au Rallye Aïcha des Gazelles avec une voiture électrique rechargée sur place grâce à une centrale solaire conçue et fabriquée par des étudiants de l'ENISE.

C'est le fabuleux défi que nous présente Emma Jehl dans cette émission Fréquence Jeune.

Nathalie Destouches, Séverine Forestier les deux aventurières sont accompagnées de Julien Solène et Thomas étudiants en 2ème année de Télécom Saint-Etienne.