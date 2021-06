Une sélection de livres de cuisine pour bien préparer l'été

Les livres de cuisine sont de retour dans Déjeunette et popotte. Chef Graffiti et Brigitte Tessier de la Fnac du Mans qui cette semaine encore nous proposent une très belle sélection de livres de cuisine. Une sélection qui fleure bon l'été, avec pour commencer " Plats d'été pleins d'idées ", un ouvrage collectif paru chez Larousse. " Ma cuisine en van et en camping ", paru aux éditions Solar, et pour finir " Gâteaux de mamie inratables ", les grands classiques des gâteaux de Mamie à réaliser en toute simplicité !