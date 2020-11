Une victoire en papier

Sylvie Pigé nous entraîne aujourd’hui en Russie, à la rencontre d’un jeune garçon et de ses sculptures de papier. Avec elles, Guénia, boiteux et né de père inconnu, gagnera toute sa place parmi ses jeunes congénères.

Références : "Le miracle des choux et autres histoires russes" de Ludmila Oulitskaïa aux éditions Gallimard jeunesse