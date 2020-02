Unia, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances

​"Nous défendons la participation égale et inclusive de tous et toutes dans tous les secteurs de la société. Et nous veillons au respect des droits humains en Belgique.

Notre mission est déterminée dans l’accord de coopération entre l’État fédéral, les Régions et les Communautés. Nous sommes le mécanisme indépendant chargé de la promotion, de la protection et du suivi de l’application de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Nous sommes reconnus internationalement comme une institution nationale de protection des droits humains. Comme organe de promotion de l’égalité, Unia est membre d’Equinet, et comme Institution nationale des droits de l’Homme, Unia est membre d’ENNHRI."

Unia a été créé le 15 février 1993. Nous nous appelions alors le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Vous vous sentez discriminé·e ou vous êtes témoin de discrimination en Belgique ? Unia peut vous expliquer vos droits et vous aider à trouver une solution. Unia mène également des campagnes en faveur de l’égalité, de la lutte contre les discriminations et des droits humains. Il adresse aussi des recommandations aux autorités et propose des publications, des statistiques et des outils de sensibilisation.

