Qui n’a pas attendu 3 mois, 6 mois, parfois même plus, pour obtenir un rendez-vous en urgence chez son dentiste, son ophtalmo, ou je ne sais encore quel praticien ? Le sens de l’urgence est ici tout relatif.



Qui n’a pas essayé de voir son médecin généraliste rapidement pour une douleur, un malaise, un début de maladie, un mauvais virus, et se retrouve quelques semaines plus tard, en parfaite santé devant son médecin traitant ? On se sent tout de suite un peu gauche et ridicule.



Et si c’est plus grave ? Eh bien direction les Urgences qui n’en ont que le nom !