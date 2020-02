Usufruit, mode d'emploi

Usufruit. Ca vient du romain "Usus" , usage et "Fructus", fruit. Et concrètement, ça désigne le droit de jouir d'un bien , de l'utiliser ou d'en percevoir les revenus, mais sans en être propriétaire. Un système fréquent qui peut être issu d'une donation ou d'une succession Mais quel type de bien cela peut concerner ? Comment bien fixer les régles avec le nu-propriétaire ? Quels avantages et inconvénients ? Le point avec Me Lemée, rédacteur en chef de "Conseils des Notaires".

