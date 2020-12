Valides et handicapés: ils partagent leur quotidien pour moins de solitude

Simon de Cyrène est un personnage biblique du Nouveau Testament connu pour avoir aidé le Christ à porter sa croix sur le chemin du Calvaire.



Mais Simon de Cyrène c’est aussi le nom d’une association créée il y a plus de 10 ans, qui anime des communautés partagées entre personnes handicapées et personnes valides.



Des maisons partagées présentes dans tout l’hexagone,

des maisons où on partage justement les joies et les peines du quotidien.



A Marseille la première pierre de ces habitats inclusifs a été posée en 2018 dans le cadre du projet “la calanque” de l’architecte Jean Nouvel, un projet qui regroupe 550 logements.



Comment se passent les débuts de l’association Simon de Cyrène dans la cité phocéenne? C’est ce que nous avons voulu savoir.