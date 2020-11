Vente aux enchères pour soutenir des projets cathos en Anjou !

La communauté Sarepta présente huit projets concrets et innovants à soutenir : la maison du Poirier à Béhuard, un camp de jeunes musique et liturgie ou encore un sanctuaire en l'honneur du Bienheureux Noël Pinot... pour se faire, une vente aux enchères est organisée le 4 décembre prochain. On en parle avec nos invités, Anne-Laure Lenoir pour la communication de Sarepta, le vicaire du diocèse le père Pascal Batardière, Jean-Etienne Rime bénévole de Sarepta et deux porteurs de projets : Bertrand Carron et le père Kévin-Emmanuel Labbé. A vos chéquiers !