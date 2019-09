Vérité et attention avec Simone Weil

En ces temps de rentrée scolaire et de reprise du travail, il n’est peut-être pas indifférent d’évoquer quelques aspects de la pensée d’une immense philosophe morte en 1943 à l’âge de 34 ans, Simone Weil.

Simone Weil, comme me le disait un ami religieux que j’estime particulièrement et auprès de qui je m’étonnais qu’elle ne soit pas davantage connue aujourd’hui, m’avait fait cette réponse : « C’est comme un parfum rare et d’un très grand prix que l’on se confie de proche en proche...»