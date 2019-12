Vers une restauration plus éco-responsable

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de Bretagne à lancée une expérimentation visant à rendre le secteur de la restauration plus éco-responsable à travers diverses actions. Pour en parler Sophie Plassart qui y est chargée de mission et Gwenaël Odic Chef et gérant du restaurant "La Crémaillère" de perros guirec. Ils nous parlent de cette expérimentation au micro d'Arthur Roudaut.