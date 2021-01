Vers une société plus inclusive avec l'APF France Handicap Berry

L'année 2020 a révélé beaucoup de dysfonctionnements dans notre société, notamment au niveau des inégalités. L'APF France Handicap a profité des confinements pour mener des réflexions et souhaite construire pour "le monde d'après" une société plus inclusive. L'association a élaboré 50 propositions concrètes. On découvre cela avec Patrice Giordano et Philippe Jeanneton, directeur territorial et représentant de l'Indre pour l'APF France Handicap dans le Berry.