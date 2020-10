ViaVia - le Traveler's café

La vision de ViaVia, c’est le nom de l’organisation, est de faire partie d’un réseau mondial qui relie les gens, les met en contact avec l’incroyable diversité de notre monde et, par conséquent, avec eux-mêmes.



Leur objectif est de Concrétiser le tourisme durable et l’entrepreneuriat interculturel en tant que moteur de l’autonomisation culturelle et socio-économique et source de société inclusive.



ViaVia veut Contribuer à un monde plus ouvert et plus agréable où les gens, la planète, la prospérité, les partenariats, la paix et le plaisir sont en harmonie. Il y a en ce moment 17 établissements disséminés de par le monde, et 4 en Belgique, mais uniquement en Flandre.