VideoFlex humanise vos videos d'entreprise

C'est un retour aux sources pour Benjamin Tardif. Après s'être expatrié à Paris pour lancer sa carrière professionnelle, l'Angevin est revenu sur sa terre natale pour créer sa propre société de communication. VideoFlex, né il y a deux ans, s'adresse aux entreprises, associations et institutions qui cherchent à valoriser leur image via la video. La Ville d'Angers, le spécialiste du recyclage Versoo ou le Festival Premiers Plans ont notamment déjà fait appel aux services de Benjamin Tardif qui réalise environ 80% de son chiffre d'affaire en Maine et Loire. Au micro de Bastien Lallier, le dirigeant de l'entreprise se confie.