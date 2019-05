Vie pratique - 17 juin 2019 à 19:15

Tous les lundis à 19h15

Toutes les semaines, RCF aborde des sujets qui touchent votre vie quotidienne. - On fait le point sur la sécurité routière et les bons réflexes à avoir au volant ou au guidon. - Le point info famille vous apporte des solutions pour répondre à vos problématiques familiales - Comment gérer son handicap au quotidien, d'un point de vue pratique? On vous propose des solutions!